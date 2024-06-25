Тренер Пучков рассказал, в чём прибавил его воспитанник Глушенков в этом сезоне

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, рассказал, в чём прибавил его воспитанник в сезоне-2023/2024.

«Глушенков лучше читает тактически игру и больше стал играть на разных позициях в течение матча. А также индивидуально лучше чувствует партнёров по команде, отсюда больше голевых передач. Но он не только отдаёт передачи и играет в подыгрыше, а сам разгоняет атаки, сам врывается и на нём строится вся игра. Это о чём-то говорит», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.