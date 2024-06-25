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Первый тренер Глушенкова рассказал, что футбол сделал его инвалидом

Первый тренер Глушенкова рассказал, что футбол сделал его инвалидом
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Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, рассказал, что футбол сделал его инвалидом.

«У меня есть ещё одна позиция о деньгах, я на собственной шкуре это знаю. Поэтому у меня инвалидность. Вот завтра вас перелопатят, будут переломы или что-то со связками, и вы вылетите. О каких деньгах будете говорить? Кому нужен будет человек? Корреспондентам? Тренерам? Зарубежным клубам? «Локомотиву»? Это может случиться в любой игре и в любом туре на Кубке или в чемпионате, а также в товарищеской игре или на тренировке. Завтра любой игрок сломается, и он никто, никому не нужен будет. Я просто через это прошёл и понимаю, что говорю», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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