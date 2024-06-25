В сборной Польши объявили, что главный тренер продолжит работу после неудачи на Евро-2024

Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды Михалу Пробежу, специалист продолжит работу на своём посту. Об этом сообщает пресс-служба Польской футбольной ассоциации в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024. По итогам двух игр поляки не набрали очков. В последнем туре сборная Польши встретится с Францией. Однако даже в случае победы поляки не смогут обойти австрийцев, так как уступили им в личной встрече 21 июня со счётом 1:3.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.