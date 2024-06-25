ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Польши объявили, что главный тренер продолжит работу после неудачи на Евро-2024

В сборной Польши объявили, что главный тренер продолжит работу после неудачи на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды Михалу Пробежу, специалист продолжит работу на своём посту. Об этом сообщает пресс-служба Польской футбольной ассоциации в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024. По итогам двух игр поляки не набрали очков. В последнем туре сборная Польши встретится с Францией. Однако даже в случае победы поляки не смогут обойти австрийцев, так как уступили им в личной встрече 21 июня со счётом 1:3.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Материалы по теме
Франция — Польша. Без Мбаппе жизнь не та
Франция — Польша. Без Мбаппе жизнь не та
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android