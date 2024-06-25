Ерохин проходит медосмотр с «Зенитом», его контракт с клубом истекает через пять дней

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» показала, что полузащитник Александр Ерохин проходит медосмотр вместе с командой. Контракт 34-летнего хавбека с сине-бело-голубыми истекает в конце июня.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» хотел бы продлить контракт с опытными российским полузащитником. В прошедшем сезоне РПЛ 34-летний игрок провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Текущий контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце июня 2024 года. В общей сложности он принял участие в 221 матче за санкт-петербургский клуб во всех соревнованиях, отметился 37 голами и 17 результативными действиями.