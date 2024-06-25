Президент TFF: никто не может использовать сборную Турции в своих личных интересах

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши прокомментировал скандал, возникший вокруг сборной Турции в соцсетях. Ранее в интернете появилось видео, на котором тренерский штаб турок заставляет Арду Гюлера тренироваться отдельно от остальной команды. Как оказалось позже, это было не демонстративное наказание от тренерского штаба, а вынужденная мера из-за небольшого повреждения Гюлера.

«Никто не может использовать нашу национальную команду в личных интересах. Даже одного очка в матче с Чехией нам было бы достаточно для выхода из группы. Но, к сожалению, через тренировочное видео в соцсетях происходит грязная дезинформация.

На протяжении всей истории нашему футболу угрожали корыстные интересы людей, которые не хотят, чтобы успех нашей сборной соответствовал их личным ожиданиям. Сегодня, как и в прошлом, на сцену снова вышли люди, которые лишены национальных ценностей. Они не хотят, чтобы наша сборная вышла из группы, влияя на наш народ.

Мы искренне верим, что наши парни, которые носят форму с национальным флагом, снова разочаруют своими успехами тех, кто не является одним из нас. Мы всегда доверяли и продолжаем доверять всем игрокам и техническому персоналу нашей сборной», — приводит слова Бююкекши пресс-служба TFF.