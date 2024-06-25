«Огромный удар Сафонова по Доннарумме». RMC Sport — о словах российского вратаря

Французское онлайн-издание RMC Sport назвало огромным ударом слова голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова о вратаре парижан Джанлуиджи Доннарумме. Напомним, Сафонов заявил, что не готов быть вторым номером в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Доннарумма выступает за парижан с 2021 года. Джанлуиджи — воспитанник итальянского «Милана».