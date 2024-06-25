Сергей Юран рассказал, какая сборная выделяется на Евро-2024

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, какая сборная выделяется на чемпионате Европы — 2024.

«Не могу выделить явного фаворита Евро. Англия своей игрой не убеждает, что они являются явными фаворитами. Может быть, ближе к этому Испания, потому что они идут ровно по игре и результатам. Германии было очень тяжело со Швейцарией — мне очень понравились швейцарцы. Италия тоже не убеждает, что это явный полуфиналист или финалист турнира.

На данном этапе Евро могу выделить Испанию. Французам без Мбаппе было сложновато. Португалия по уровню футболистов находится в топе, но тоже к числу явных фаворитов не могу её отнести. Тем интереснее чемпионат Европы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.