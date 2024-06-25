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Франция — первая сборная, вышедшая в плей-офф Евро, не забив ни одного собственного гола

Франция — первая сборная, вышедшая в плей-офф Евро, не забив ни одного собственного гола
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Сборная Франция — первая сборная в истории чемпионатов Европы и мира, вышедшая плей-офф, не забив ни одного собственного гола на групповом этапе.

Напомним, французы провели два матча на текущем Евро-2024. Национальная команда сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию благодаря автоголу защитника австрийцев Максимилиана Вёбера.

Сейчас у команды Дидье Дешама четыре очка. Она занимает второе место в группе D. Французы после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в квартете. При этом среди третьих команд группового этапа коллектив Дешама точно попадёт в топ-4, что даёт право выйти в 1/8 финала.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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