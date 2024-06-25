ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Италии Дзакканьи высказался о ничьей с Хорватией в матче группового этапа Евро

Защитник Италии Дзакканьи высказался о ничьей с Хорватией в матче группового этапа Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист сборной Италии Маттиа Дзакканьи подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Хорватии.

«Я очень рад, что мы вышли в плей-офф. Нужно продолжать, у нас есть цель, и мы не можем довольствоваться тем, что уже получили. Мог гол похож на гол Дель Пьеро? Он был моим кумиром, у меня висел плакат с Алексом в комнате. Перед отправлением в Германию мы виделись с ним, хорошо провели время», — приводит слова Дзакканьи Tuttosport.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоялся накануне, 24 июня. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    
Материалы по теме
«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы
«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android