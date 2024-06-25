Защитник Италии Дзакканьи высказался о ничьей с Хорватией в матче группового этапа Евро

Футболист сборной Италии Маттиа Дзакканьи подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Хорватии.

«Я очень рад, что мы вышли в плей-офф. Нужно продолжать, у нас есть цель, и мы не можем довольствоваться тем, что уже получили. Мог гол похож на гол Дель Пьеро? Он был моим кумиром, у меня висел плакат с Алексом в комнате. Перед отправлением в Германию мы виделись с ним, хорошо провели время», — приводит слова Дзакканьи Tuttosport.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоялся накануне, 24 июня. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.