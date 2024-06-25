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Ральф Рангник: Арнаутович — ключевой игрок сборной Австрии

Ральф Рангник: Арнаутович — ключевой игрок сборной Австрии
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о нападающем национальной команды Марко Арнаутовиче в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда меня назначили главным тренером, Марко, возможно, думал, что это будет непросто. Но я так не думал. Именно поэтому он сидит рядом со мной, именно поэтому он вышел в стартовом составе на важную игру против Польши и забил важный гол. Он — наш ключевой игроков. Возможно, он уже не так быстр, чтобы играть на флангах, но точно в центре. У него есть все качества, необходимые центральному нападающему.

Сегодня я узнал, что он дал интервью на голландском языке, а потом выяснил, что он говорит на шести языках. Я никогда не работал с игроком, который за свою карьеру выучил бы столько языков и мог бы говорить на них с красноречием и умом. Именно поэтому его так любят и одновременно уважают в команде», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

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