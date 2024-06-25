Ральф Рангник: Арнаутович — ключевой игрок сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о нападающем национальной команды Марко Арнаутовиче в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 мск.

«Когда меня назначили главным тренером, Марко, возможно, думал, что это будет непросто. Но я так не думал. Именно поэтому он сидит рядом со мной, именно поэтому он вышел в стартовом составе на важную игру против Польши и забил важный гол. Он — наш ключевой игроков. Возможно, он уже не так быстр, чтобы играть на флангах, но точно в центре. У него есть все качества, необходимые центральному нападающему.

Сегодня я узнал, что он дал интервью на голландском языке, а потом выяснил, что он говорит на шести языках. Я никогда не работал с игроком, который за свою карьеру выучил бы столько языков и мог бы говорить на них с красноречием и умом. Именно поэтому его так любят и одновременно уважают в команде», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.