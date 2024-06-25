ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Нидерландов Куман высказался о предстоящем матче с Австрией

Тренер сборной Нидерландов Куман высказался о предстоящем матче с Австрией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Встреча состоится сегодня, 25 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что это будет сложный матч, потому что нельзя недооценивать Австрию, особенно в том, как они давят на вас, поэтому нам нужно быть очень собранными и сконцентрированными, когда мы владеем мячом.

Я не думаю о том, чтобы выставить другой состав [нежели в игре с Францией], но есть ряд моментов, на которых стоит сосредоточиться из-за характера нашего соперника. Мы сосредоточились на этом на тренировках. Мы должны хорошо владеть мячом, а также знать, когда нужно сыграть длинный мяч, чтобы выйти из-под давления, которое они на нас оказывают», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Шансы Нидерландов на выход в 1/8 финала Евро-2024 с первого места в группе: расклады
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android