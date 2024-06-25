Тренер сборной Нидерландов Куман высказался о предстоящем матче с Австрией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Встреча состоится сегодня, 25 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

«Мы знаем, что это будет сложный матч, потому что нельзя недооценивать Австрию, особенно в том, как они давят на вас, поэтому нам нужно быть очень собранными и сконцентрированными, когда мы владеем мячом.

Я не думаю о том, чтобы выставить другой состав [нежели в игре с Францией], но есть ряд моментов, на которых стоит сосредоточиться из-за характера нашего соперника. Мы сосредоточились на этом на тренировках. Мы должны хорошо владеть мячом, а также знать, когда нужно сыграть длинный мяч, чтобы выйти из-под давления, которое они на нас оказывают», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.