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Сергей Юран: на Евро-2024 нет сборных, которые приехали пивка попить и поесть сосисок

Сергей Юран: на Евро-2024 нет сборных, которые приехали пивка попить и поесть сосисок
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Российский тренер Сергей Юран высказался об уровне сборных на чемпионате Европы — 2024.

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Таблица Евро-2024

«Пока ярких открытий на чемпионате Европе нет. Та же Швейцария на каждом большом турнире всегда была сложной для соперников. Если бы, например, Албания вышла из группы, то это можно отнести к сенсации. Или сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира — это тоже сенсация. Но тут такого явного нет.

Мне понравилась Румыния. Австрия сейчас под вопросом. Да, они играют в хороший футбол. Но мы возвращаемся к одному вопросу — что в футболе самое красивое: игра или счёт на табло? Австрия показывает симпатичный футбол, но в итоге-то результата нет. Мне жалко Хорватию и Модрича отдельно. Конечно, ему хотелось пройти дальше. Заканчивать на такой ноте последний чемпионат Европы в карьере некомфортно. Я представляю состояние Модрича.

Евро проходит интересно, потому что нет явных фаворитов и аутсайдеров. Надо отметить сборную Грузии — они неплохо провели оба матча. На турнире нет сборных, которые приехали пивка попить и поесть сосисок. Этот Евро хорош тем, что не знаешь, какие сборные будут даже в полуфинале. Все сборные бьются и нет явной сборной, которая набила всем и поехала», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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