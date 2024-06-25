Сергей Юран: на Евро-2024 нет сборных, которые приехали пивка попить и поесть сосисок

Российский тренер Сергей Юран высказался об уровне сборных на чемпионате Европы — 2024.

«Пока ярких открытий на чемпионате Европе нет. Та же Швейцария на каждом большом турнире всегда была сложной для соперников. Если бы, например, Албания вышла из группы, то это можно отнести к сенсации. Или сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира — это тоже сенсация. Но тут такого явного нет.

Мне понравилась Румыния. Австрия сейчас под вопросом. Да, они играют в хороший футбол. Но мы возвращаемся к одному вопросу — что в футболе самое красивое: игра или счёт на табло? Австрия показывает симпатичный футбол, но в итоге-то результата нет. Мне жалко Хорватию и Модрича отдельно. Конечно, ему хотелось пройти дальше. Заканчивать на такой ноте последний чемпионат Европы в карьере некомфортно. Я представляю состояние Модрича.

Евро проходит интересно, потому что нет явных фаворитов и аутсайдеров. Надо отметить сборную Грузии — они неплохо провели оба матча. На турнире нет сборных, которые приехали пивка попить и поесть сосисок. Этот Евро хорош тем, что не знаешь, какие сборные будут даже в полуфинале. Все сборные бьются и нет явной сборной, которая набила всем и поехала», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.