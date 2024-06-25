«Ты станешь действительно великим». Капелло обратился к защитнику Италии Калафьори

Известный итальянский тренер Фабио Капелло обратился к защитнику сборной Италии Риккардо Калафьори после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы —2024 с Хорватией.

«Мне понравился не только забитый мяч Дзакканьи, мне понравилась твоя игра в целом и твой характер. Продолжай в том же духе и работай смиренно, ты станешь действительно великим защитником», — приводит слова Капелло Tuttosport.

Напомним, Италия и Хорватия сыграли вничью 1:1. Итальянцам нужно было сравнивать счёт, чтобы выйти в плей-офф со второго места. На 90+8-й минуте центральный защитник Калафьори протащил мяч до штрафной площади соперника и выдал голевой пас на Маттиа Дзакканьи, который точно пробил, поразив ворота соперника.