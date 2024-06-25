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«Ты станешь действительно великим». Капелло обратился к защитнику Италии Калафьори

«Ты станешь действительно великим». Капелло обратился к защитнику Италии Калафьори
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло обратился к защитнику сборной Италии Риккардо Калафьори после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы —2024 с Хорватией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Мне понравился не только забитый мяч Дзакканьи, мне понравилась твоя игра в целом и твой характер. Продолжай в том же духе и работай смиренно, ты станешь действительно великим защитником», — приводит слова Капелло Tuttosport.

Напомним, Италия и Хорватия сыграли вничью 1:1. Итальянцам нужно было сравнивать счёт, чтобы выйти в плей-офф со второго места. На 90+8-й минуте центральный защитник Калафьори протащил мяч до штрафной площади соперника и выдал голевой пас на Маттиа Дзакканьи, который точно пробил, поразив ворота соперника.

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