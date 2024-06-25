Линекер выразил сочувствие защитнику «Ливерпуля» и сборной Англии Александер-Арнольду

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер выразил сочувствие защитнику «Ливерпуля» и сборной Англии Тренту Александер-Арнольду.

«Я немного сочувствую Тренту. Играть на новой позиции всегда непросто, даже когда команда играет хорошо. А когда нет, становится ещё тяжелее. Я действительно сочувствую ему, потому что Трент очень талантливый игрок», — приводит слова Линекера Daily Mail.

Отметим, что на Евро-2024 главный тренер сборной Англии использует Александер-Арнольда в полузащите. Воспитанник «Ливерпуля» отыграл два матча на групповом этапе, но оба раза был заменён. Англия по состоянию на сегодняшний день располагается на первом месте в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка по результатам двух игр.