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«Марсель» объявил о достижении соглашения с Де Дзерби о назначении на пост тренера

«Марсель» объявил о достижении соглашения с Де Дзерби о назначении на пост тренера
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Пресс-служба «Марселя» объявила о достижении принципиального соглашения с Роберто Де Дзерби о назначении итальянца на пост главного тренера команды.

«В данный момент клуб работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы официально оформить приход итальянского тренера и его персонала на скамейку запасных «Марселя» и подготовиться к его прибытию в Марсель в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, 18 мая Роберто Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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