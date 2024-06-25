Германия — фаворит Евро-2024 по версии Opta, Франция и Англия в тройке

Статистическое агентство Opta считает национальную команду Германии главным фаворитом чемпионата Европы — 2024.

На победу немцев Opta даёт 18,34%, в тройку фаворитов также вошли сборные Франции (18,21%) и Англии (17,22%). Напомним, в воскресенье, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Германия, таким образом, стала победителем группы A, набрав семь очков.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.