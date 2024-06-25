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Президент TFF: Турция заложила фундамент команды, которая станет чемпионом на Евро-2032

Президент TFF: Турция заложила фундамент команды, которая станет чемпионом на Евро-2032
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Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши высказался об амбициях турецкой национальной команды. По его мнению, нынешняя вариация сборной Турции станет чемпионом домашнего чемпионата Европы — 2032.

«На ряду с Чехией мы являемся самой молодой национальной командой по футболу в Европе. Мы заложили фундамент национальной команды, которая станет чемпионом на Евро-2032, который пройдёт в Турции и Италии. Мы уверены как в настоящем, так и в будущем нашей сборной.

Сейчас мы сконцентрированы на судьбоносном матче с Чехией. Уже говорили, что наша первая цель — выйти из группы. Всё в наших руках. Мы рассчитываем на великолепную поддержку наших болельщиков», — приводит слова Мехмета Бююкекши пресс-служба TFF.

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