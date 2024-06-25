Президент TFF высказался об атмосфере в сборной Турции

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши высказался об атмосфере в сборной Турции во время Евро-2024.

«Все турецкие футболисты, которые вкладывают душу в игру за сборную, очень ценны для нас. Наш тренерский штаб определяет предпочтения в составе, физическое состояние игроков и тактику на матч. Тренерский штаб и футболисты сборной Турции продолжают работать в большой гармонии», — приводит слова Мехмета Бююкекши пресс-служба TFF.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.