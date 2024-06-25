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Флорентино Перес — об уходе Начо: «Реал» был и всегда будет его домом

Флорентино Перес — об уходе Начо: «Реал» был и всегда будет его домом
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе центрального защитника и капитана Начо Фернандеса из клуба.

«С тех пор как он в детстве поступил в нашу молодёжную академию, Начо всегда был примером совершенствования для всех и получал любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». «Реал» был и всегда будет его домом», — приводит слова Переса пресс-служба клуба на официальном сайте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

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