Юран: работой я доказал востребованность. Надеюсь, в сезоне буду в роли главного тренера

Российский специалист Сергей Юран высказался о своей тренерской востребованности. Он выразил надежду, что в следующем сезоне получит должность главного тренера.

«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата. Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, в начале чемпионата. Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первые пять туров, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа.

Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность — это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.