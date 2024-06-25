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Польская компания сделала маску черепашки-ниндзя для Килиана Мбаппе

Польская компания сделала маску черепашки-ниндзя для Килиана Мбаппе
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Польская компания Cabiomede изготовила для футболиста защитную маску в стиле «Черепашек-ниндзя» для нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Weszlo.

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25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
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По данным источника, маску отправили представителям сборной Польши. Голкипер Марцин Булка, игравший с Мбаппе в «ПСЖ», передаст защитную маску Килиану перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Франции.

Фото: sport.cabiomede.com

Напомним, Килиан получил травму в виде перелома носа в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

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Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных. Игра между сборными Польши и Франции состоится сегодня, 25 июня, и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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