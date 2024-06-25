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Сборная Германии страдает от нашествия комаров на Евро-2024

Сборная Германии страдает от нашествия комаров на Евро-2024
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Национальная команда Германии страдает от нашествия комаров на Евро-2024. Тренировочная база немецкой сборной наполнена насекомыми, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Германия, таким образом, стала победителем группы A, набрав семь очков.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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