Шансы сборной Словении на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Словения выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день словенцы занимают третье место в группе С, набрав два очка. Для выхода в плей-офф турнира Словении нужно обыгрывать Англию. Если команды сыграют между собой вничью, так же как и Сербия с Данией, то словенцы займут третье место и будут иметь шансы на выход в плей-офф с третьего места. Если сербы обыграют Данию с большей разницей мячей, чем Англия обыграет Словению, то подопечные Матьяжа Кека займут последнее место в группе.