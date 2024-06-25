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Алдонин: матч Хорватии и Италии — драма, жалко хорватов и Модрича

Алдонин: матч Хорватии и Италии — драма, жалко хорватов и Модрича
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о прошедшем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Пока на чемпионате Европы мало очень интересных игр. Если честно, некоторые матчи напоминали товарищеские. Но вчерашняя игра Хорватии и Италии – драма. Жалко хорватов, Модрича. Если бы они победили, то заняли бы второе место, а у итальянцев была возможность выйти из группы с третьего. Но хорваты теперь за бортом», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Италия и Хорватия сыграли вничью 1:1. Итальянцам нужно было сравнивать счёт, чтобы выйти в плей-офф со второго места. На 90+8-й минуте центральный защитник Калафьори протащил мяч до штрафной площади соперника и выдал голевой пас на Маттиа Дзакканьи, который точно пробил, поразив ворота соперника.

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