Чанов: возможно, Бистрович впишется в состав ЦСКА при Николиче

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возвращении Кристияна Бистровича в армейский клуб из аренды.

«Что касается будущего Бистровича в ЦСКА, то у команды игроки не в избытке, учитывая, с каким количеством футболистов заканчивали сезон. Сейчас пришёл новый тренер, возможны изменения в тактике. Может быть, Бистрович впишется в команду. Мне кажется, тренерский штаб посмотрит и проверит футболистов, которые вернулись из аренды.

Когда Кристиян играл в ЦСКА, ему немного не хватало стабильности, но были и достаточно яркие матчи в его исполнении. Возможно, и смена партнёров внесёт изменение в его игру. С кем-то футболист может найти общий язык быстрее. Может быть, Николич увидит хорвата на другом месте на поле. Можно вспомнить историю с Красичем. Он правоногий крайний полузащитник, но Газзаев нашёл ему место на позиции слева. И неплохо получилось: появился вариант с уходом в центр и последующим ударом по воротам», – сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.