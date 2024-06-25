Шансы сборной Дании на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Дании выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день датчане занимают второе место в группе С, набрав два очка. Победа Дании над Сербией гарантирует сборной выход в плей-офф турнира. При ничейном результате в игре с сербами Дания также выйдет в 1/8 финала, либо с третьего места, либо со второго. Если датчане проиграют Сербии, а Словения наберёт очки с Англией, то скандинавская команда закончит выступление на турнире.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.