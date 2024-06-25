Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обратился к игрокам сборной Бразилии

Форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар обратился к футболистам сборной Бразилии, принимающим участие на Кубке Америки — 2024.

«Когда мы находимся на поле, мы, очевидно, хотим сделать всё возможное. Но бывает день, когда сделать что-то просто не получается. Быть футболистом — это быть субъектом внимания. Каждое твоё действие оценивают с большим вниманием. Но все мы, бразильцы, мечтаем играть за сборную. Сегодня я был болельщиком, который очень расстроился, но я никогда не перестану поддерживать Бразилию. Эта игра завершилась, готовьтесь к следующей, выложитесь без остатка. Я прекрасно понимаю, что многие футболисты сборной могут играть лучше. Ради всех нас, ради своих семей. Ради Бразилии», — написал Неймар в социальных сетях.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Бразилия сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0).