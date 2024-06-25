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Шансы сборной Сербии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы сборной Сербии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Дания – Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Сербии выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день сербы занимают четвёртое, последнее место в группе С, набрав одно очко. Для сборной Сербии выход в плей-офф возможен, если команда обыграет Данию. Также сербы могут выйти в 1/8 финала турнира с третьего места, если сыграют вничью с Данией, Словения проиграет Англии с разницей в два мяча, а Чехия не наберёт очки в игре с Турцией.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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