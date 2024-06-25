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Источник: «Енисей» арендует у «Спартака» Максима Лайкина

Источник: «Енисей» арендует у «Спартака» Максима Лайкина
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Красноярский «Енисей» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Максима Лайкина, информирует интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, клубы будут платить ему зарплату примерно в равных долях. Срок арендного соглашения и финансовые детали потенциальной сделки не уточняются.

Напомним, в весенней части прошлого сезона Максим Лайкин был арендован тульским «Арсеналом». За команду из Первой лиги Лайкин сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также футболист принял участие в трёх играх за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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