Чанов — о Мамардашвили: грузинские вратари славятся реакцией, но стабильности не хватает

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы — 2024.

«Пока на Евро подтверждают свой класс вратари, от которых это и ожидалось. В плей-офф мы особенно сможем увидеть голкиперов, которые выделяются. Например, по Доннарумме всё понятно: пенальти отбил, матч с хорватами провёл достаточно ярко. Что касается Мамардашвили, он тоже неплохой вратарь. Но пока это только несколько матчей. Главное, чтобы у него была стабильность. Грузинские вратари всегда славились резкостью и реакцией, но вот стабильности иногда не хватало в силу своего характера. Пока он смотрится, мягко говоря, неплохо. Но у ворот сборной Грузии создаётся больше моментов, поэтому у Мамардашвили больше шансов проявить себя, чем у остальных», – сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.