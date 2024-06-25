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Хомуха: сборной Сербии нужно приложить сверхусилия, чтобы обыграть Данию

Хомуха: сборной Сербии нужно приложить сверхусилия, чтобы обыграть Данию
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Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче Евро-2024 Дания — Сербия. Игра состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Дания — это очень хорошо организованная и крепкая команда, поэтому Сербии нужно приложить сверхусилия, чтобы взять три очка в предстоящем матче. Мне кажется, что сербам не получится обыграть сборную Дании.

Что касается того, почему сборная Сербии не может показать свой футбол, то уровень чемпионата Европы очень высокий и все соперники играют очень хорошо. Поэтому мало кто совершает ошибки», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Евро-2024
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