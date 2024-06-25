Хомуха: сборной Сербии нужно приложить сверхусилия, чтобы обыграть Данию

Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче Евро-2024 Дания — Сербия. Игра состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сборная Дания — это очень хорошо организованная и крепкая команда, поэтому Сербии нужно приложить сверхусилия, чтобы взять три очка в предстоящем матче. Мне кажется, что сербам не получится обыграть сборную Дании.

Что касается того, почему сборная Сербии не может показать свой футбол, то уровень чемпионата Европы очень высокий и все соперники играют очень хорошо. Поэтому мало кто совершает ошибки», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.