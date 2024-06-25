«Это ерунда!» Тренер Хорватии — о восьми минутах дополнительного времени в матче с Италией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал арбитра матча Евро-2024 с Италией за решение добавить восемь минут дополнительного времени ко второму тайму. Напомним, Италия и Хорватия сыграли вничью 1:1. Итальянцам нужно было сравнивать счёт, чтобы выйти в плей-офф со второго места. На 90+8-й это всё-таки произошло.

«Мы маленькая страна. Никто на самом деле не уделяет нам слишком много внимания, поэтому мы должны постоять за себя.

Нельзя было добавлять восемь минут в том матче. Восемь минут — это ерунда! Не было слишком много пауз или слишком много фолов, чтобы оправдать такое количество дополнительного времени. Я не хочу слишком вдаваться в подробности и не хочу поднимать суету из-за того, что произошло. Думаю, что Хорватию нужно уважать и признавать.

Я хочу поблагодарить игроков за их преданность и усилия, а также болельщиков, которые показали, что значит по-настоящему поддерживать свою страну. Мы очень гордимся ими. Но всё получилось вот так… Нельзя пропускать такой гол на 98-й минуте. Таков футбол. Жизнь продолжается», — сказал Далич на пресс-конференции.