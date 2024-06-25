Канищев: Сербия имеет потенциал и мастерство, чтобы играть в плей-офф Евро-2024

Бывший советский футболист Александр Канищев считает, что сборная Сербии может выйти в плей-офф Евро-2024.

«Я думаю, что у сборной Сербии есть потенциал и возможности решить свою задачу в матче с Данией. Потому что у них хороший состав и команда. Но футболисты сербской команды должны быть максимально сконцентрированы и собраны.

На этом чемпионате Европы многие сборные пока не показывают той игры, которую от них ожидают. Есть разные поводы, почему сборная Сербии не демонстрирует свой футбол. Все сборные ведут подготовительную работу перед турниром, и, возможно, команда ещё не набрала свою пиковую форму. Но у футболистов Сербии есть потенциал и мастерство, поэтому сербы вполне заслуживают, чтобы быть в плей-офф», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.