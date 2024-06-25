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Богосавац: верю в победу Сербии над Данией

Богосавац: верю в победу Сербии над Данией
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Сербский футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился ожиданиями от матча cвоей национальной команды на Евро-2024 с Данией.

«Следующий матч с Данией, будет тяжело. Я верю в победу нашей сборной. Нам нужна победа, и мы это сделаем! У нашей сборной много хороших игроков, но одним из лидеров является Александр Митрович. У него были моменты, он не мог реализовать. Думаю, что Митрович забьёт в ворота Дании», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Словенией. После двух матчей Дания набрала два очка, на счету Сербии одно очко.

Таблица групп Евро-2024
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