Богосавац: верю в победу Сербии над Данией

Сербский футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился ожиданиями от матча cвоей национальной команды на Евро-2024 с Данией.

«Следующий матч с Данией, будет тяжело. Я верю в победу нашей сборной. Нам нужна победа, и мы это сделаем! У нашей сборной много хороших игроков, но одним из лидеров является Александр Митрович. У него были моменты, он не мог реализовать. Думаю, что Митрович забьёт в ворота Дании», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Словенией. После двух матчей Дания набрала два очка, на счету Сербии одно очко.