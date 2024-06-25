Легенды сборных России и Беларуси проведут ретроматч в Минске

Легенды национальных команд России и Беларуси проведут ретроматч, игра состоится 7 июля и пройдёт в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в своём телеграм-канале.

«В составе российской команды на поле выйдут Аршавин, Титов, Онопко, Смертин, Аленичев, Погребняк и другие легенды нашего футбола. Белорусскую сборную усилят Глеб, Гуренко, Калачёв и Корниленко. На тренерском мостике – противостояние двух тандемов. Валерий Газзаев и Юрий Сёмин против Анатолия Байдачного и Эдуарда Малафеева», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Лига Легенд» Российский футбольный союз провёл четыре ретроматча. Играли между собой волгоградское «Динамо» и «Спартак», «Зенит» 2008 года с бронзовыми призёрами Евро-2008, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя, а также встреча ветеранов «Спартака» со сборной мира.