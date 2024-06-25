Канищев: в матче с Францией сборная Польши может громко хлопнуть дверью

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча Евро-2024 Франция — Польша.

«Я думаю, что сборная Польши напоследок в матче с Францией может многих удивить и громко хлопнуть дверью. У поляков не такая плохая команда, просто на этом Евро неудачно сложились для них матчи. Нельзя сказать, что у Польши очень сильная команда, но эта сборная может преподнести сюрприз. Тем более у французов неровная команда, которая не может играть весь матч на одном дыхании. Поэтому всё может быть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.