ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: в матче с Францией сборная Польши может громко хлопнуть дверью

Канищев: в матче с Францией сборная Польши может громко хлопнуть дверью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча Евро-2024 Франция — Польша.

«Я думаю, что сборная Польши напоследок в матче с Францией может многих удивить и громко хлопнуть дверью. У поляков не такая плохая команда, просто на этом Евро неудачно сложились для них матчи. Нельзя сказать, что у Польши очень сильная команда, но эта сборная может преподнести сюрприз. Тем более у французов неровная команда, которая не может играть весь матч на одном дыхании. Поэтому всё может быть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Важнейшие матчи фаворитов Евро! На кого выйдут Англия и Франция? LIVE
Live
Важнейшие матчи фаворитов Евро! На кого выйдут Англия и Франция? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android