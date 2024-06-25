Начо Фернандес трогательно попрощался с мадридским «Реалом»

Центральный защитник Начо Фернандес попрощался с мадридским «Реалом» и его болельщиками. Напомним, сегодня испанский клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста.

«Дорогие мадридисты, я хочу посвятить вам несколько слов, которых всё равно не хватит, чтобы выразить всё, что я чувствую в этот момент. Я прощаюсь с клубом всей моей жизни. Я пришёл сюда в 10 лет, тренировался как личность и как игрок, учился побеждать и проигрывать, бороться и страдать, наслаждаться и всегда жить с энтузиазмом и решимостью. Я приходил на тренировки в одно и то же место каждый день в течение почти 25 лет, и это ещё мягко сказано, познавая ценности клуба, отдавая свою жизнь и сражаясь за этот герб: вы дали мне всё.

Мне очень тяжело, но теперь пришло время уйти с уверенностью и спокойствием, зная, что я всегда отдавал все силы, представляя эту эмблему на поле и за его пределами. Когда я был мальчишкой, то часто мечтал играть на «Сантьяго Бернабеу», и сегодня имею честь завершить свой путь в качестве капитана, которому удалось выиграть нашу 15-ю Лигу чемпионов. Нет слов, чтобы выразить мои чувства. Я всегда хотел, чтобы мой конец в качестве игрока «Реала» был красивым и на высшем уровне, и я могу сказать, что лучше этого невозможно.

Прошли месяцы размышлений, нерешительности и сомнений, но сегодня я пришёл сказать вам, что мне нужно пережить последний и неповторимый опыт со своей семьёй, и это идеальный момент.

Мадридисты: благодаря вашим требованиям мы становимся великими игроками. Спасибо вам за всё. Играя за вас и чувствуя ваше тепло, я стал сильнее. Не забывайте… До самого конца!

Прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности, страсти и энтузиазма. Я бы хотел, чтобы вы запомнили меня как игрока, который отдавал всё для своего клуба. Спасибо вам от всего сердца», — написал Начо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).