ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» получит € 6 млн за уход главного тренера Де Дзерби

«Брайтон» получит € 6 млн за уход главного тренера Де Дзерби
Аудио-версия:
Комментарии

Английский футбольный клуб «Брайтон» получит € 6 млн в виде компенсации за уход главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, ранее появилась информация, что итальянский специалист возглавит «Марсель».

Отмечалось, что Де Дзерби подписал с «Марселем» контракт сроком на три года. Сообщалось, что президент «Марселя» Пабло Лонгория на протяжении трёх последних лет хотел, чтобы итальянец возглавил клуб.

18 мая Роберто Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

Материалы по теме
«Марсель» объявил о достижении соглашения с Де Дзерби о назначении на пост тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android