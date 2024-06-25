«Брайтон» получит € 6 млн за уход главного тренера Де Дзерби

Английский футбольный клуб «Брайтон» получит € 6 млн в виде компенсации за уход главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, ранее появилась информация, что итальянский специалист возглавит «Марсель».

Отмечалось, что Де Дзерби подписал с «Марселем» контракт сроком на три года. Сообщалось, что президент «Марселя» Пабло Лонгория на протяжении трёх последних лет хотел, чтобы итальянец возглавил клуб.

18 мая Роберто Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».