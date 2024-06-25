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Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Польшей на Евро-2024

Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Польшей на Евро-2024
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Нападающий Килиан Мбаппе появится в стартовом составе сборной Франции на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Польши. Об этом сообщает французское онлайн-издание RMC Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Килиан получил травму в виде перелома носа в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 состоится сегодня, 25 июня. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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