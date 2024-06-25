Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Польшей на Евро-2024

Нападающий Килиан Мбаппе появится в стартовом составе сборной Франции на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Польши. Об этом сообщает французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, Килиан получил травму в виде перелома носа в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 состоится сегодня, 25 июня. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.