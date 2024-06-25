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Хомуха: не думаю, что ЦСКА вернётся к кандидатуре Бистровича, на него не рассчитывают

Хомуха: не думаю, что ЦСКА вернётся к кандидатуре Бистровича, на него не рассчитывают
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о будущем хорватского полузащитника Кристияна Бистровича в армейском клубе.

«Мне кажется, если Кристияна Бистровича уже несколько раз отправляли в аренду, то значит в ЦСКА на него не рассчитывают. Конечно, назначение Марко Николича может изменить позицию насчёт Бистровича. Если есть прямая заинтересованность тренера, то Кристиян может остаться в ЦСКА. Но раз его отправляли в аренды, то я не думаю, что в клубе вернутся к кандидатуре Бистровича», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Бистрович в минувшем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах за калининградскую «Балтику», за которую выступал на правах аренды, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 2 млн.

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