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Евгений Алдонин рассказал, каким сборным симпатизирует на чемпионате Европы

Евгений Алдонин рассказал, каким сборным симпатизирует на чемпионате Европы
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, какие национальные команды ему нравятся на чемпионате Европы — 2024. Россиянин выделил сборные Испании и Германии.

«На Евро-2024 сейчас нравится сборная Испании, Германия выглядит очень солидно. В 3-м туре ещё будут матчи, в которых разыграются путёвки в плей-офф, тогда и начнётся всё самое интересное. Потому что пока идёт тактическая борьба, некоторые команды не включались максимально. Это удивляет. Например, от игры Нидерланды – Франция я ждал намного большего — качества и скорости. Пока команды присматриваются друг к другу», – сказал Евгений Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Таблица группы Евро-2024
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