38-летний Хесус Навас ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026

38-летний крайний защитник сборной Испании Хесус Навас ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2026 года.

«Я наслаждаюсь футболом изо дня в день. Я участвую в чемпионате Европы. Что произойдёт в будущем, мы не знаем. Сейчас за нас переживают многие люди. Мы подумаем о будущем, когда придёт время», — приводит слова Наваса AS.

Сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.