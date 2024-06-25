Андрей Мостовой: сейчас самое время для продолжения чемпионских традиций «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хочет продолжить чемпионские традиции сине-бело-голубых.

«Когда команде 100 лет, это огромная честь. Это значит, что «Зенит» — огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд. Думаю, это очень важно — в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство — прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Однако на этот раз сине-бело-голубые завоевали золотые медали по итогам последнего тура. Перед заключительным туром на чемпионство претендовали также «Динамо» и «Краснодар».