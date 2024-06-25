ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: сейчас самое время для продолжения чемпионских традиций «Зенита»

Андрей Мостовой: сейчас самое время для продолжения чемпионских традиций «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хочет продолжить чемпионские традиции сине-бело-голубых.

«Когда команде 100 лет, это огромная честь. Это значит, что «Зенит» — огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд. Думаю, это очень важно — в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство — прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Однако на этот раз сине-бело-голубые завоевали золотые медали по итогам последнего тура. Перед заключительным туром на чемпионство претендовали также «Динамо» и «Краснодар».

Материалы по теме
Видео
Ерохин проходит медосмотр с «Зенитом», его контракт с клубом истекает через пять дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android