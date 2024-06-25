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Кварацхелия — о матче с Португалией: у Грузии двойная мотивация, мы думаем о победе

Кварацхелия — о матче с Португалией: у Грузии двойная мотивация, мы думаем о победе
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 с Португалией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол. Встреча с Португалией — наш приоритет.

Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем всё. Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Всё возможно, даже если шансы составляют 1%», — приводит слова Кварацхелии «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче сборная Грузии проиграла национальной команде Турции со счётом 1:3. Во 2-м туре Грузия сыграла вничью с Чехией. Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится 26 июня.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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