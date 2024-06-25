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Кечинов: Дания находится в очень хорошем состоянии, сборной Сербии будет тяжело

Кечинов: Дания находится в очень хорошем состоянии, сборной Сербии будет тяжело
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборной Сербии возможно обыграть Данию и выйти из группы, но это будет очень тяжело. По двум просмотренным матчам сборной Дании можно сказать, что датчане находятся в очень хорошем состоянии, а в игре с Англией выглядели не хуже. Но если сербы соберутся и покажут свой самый лучший футбол, то шансы есть.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Сложно сказать, почему сербы не показывают ту игру, которую от них ждут. Хотя по составу и игрокам Сербия выглядит очень хорошо, особенно впереди, где играют футболисты из лучших клубов Европы. Но у сербов не получается сплотиться до конца», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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