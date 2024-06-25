Кечинов: Дания находится в очень хорошем состоянии, сборной Сербии будет тяжело

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

«Сборной Сербии возможно обыграть Данию и выйти из группы, но это будет очень тяжело. По двум просмотренным матчам сборной Дании можно сказать, что датчане находятся в очень хорошем состоянии, а в игре с Англией выглядели не хуже. Но если сербы соберутся и покажут свой самый лучший футбол, то шансы есть.

Сложно сказать, почему сербы не показывают ту игру, которую от них ждут. Хотя по составу и игрокам Сербия выглядит очень хорошо, особенно впереди, где играют футболисты из лучших клубов Европы. Но у сербов не получается сплотиться до конца», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.