38-летний Хесус Навас высказался о своей роли в сборной Испании на Евро-2024

38-летний крайний защитник сборной Испании Хесус Навас ответил на вопрос о своей роли в национальной команде на чемпионате Европы — 2024.

«Как справляюсь с ролью запасного? Вношу свой вклад всем, чем могу. Надеюсь, я смогу насладиться минутами на поле. Быть здесь важно. Это значит быть счастливым. А в раздевалке я стараюсь помочь, насколько это возможно», — приводит слова Наваса AS.

Сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.