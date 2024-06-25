Александр Мостовой: прекрасно, что на Евро-2024 есть сюрпризы, неожиданности и интерес

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о проходящем Евро-2024 и поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Сербии.

«Мы вчера увидели, что Италия одной ногой была на третьем месте, но на 90+8-й минуте они спаслись и вышли из группы со второго места, а хорваты поедут домой. Поэтому в матче Дания — Сербия я жду чего-то такого же, и я не вижу фаворита в этой игре. Обе сборные — хорошие команды, другое дело, что тем и другим нельзя проигрывать. Я уже говорил, что на этом Евро будут сюрпризы, неожиданности и интерес. Всё это подтверждается, и это прекрасно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.