Хавбек «Зенита» Мостовой: не слежу за чемпионатом Европы — 2024

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что не смотрит матчи чемпионата Европы — 2024.

— Следите за чемпионатом Европы?

— Не могу сказать, что слежу. Вижу какие-то результаты, но вообще — нет, не слежу, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит этим летом в Германии. Ранее статистическое агентство Opta назвало главного фаворита турнира. Им оказалась сборная Германии. Немецкая команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, выиграв группу A. Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали семь очков по результатам трёх игр. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале переиграла национальную команду Англии в серии пенальти.