ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия: слова о базе «Локомотива»? Я не хотел бы об этом говорить

Хвича Кварацхелия: слова о базе «Локомотива»? Я не хотел бы об этом говорить
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия отказался комментировать свои слова о жизни на базе московского «Локомотива» в преддверии матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 с Португалией. Напомним, грузинский футболист заявил, что чувствовал себя брошенным и одиноким, а базу красно-зелёных назвал страшным местом.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Перед стартом Евро-2024 вы дали интервью, в котором вспомнили, как жили на базе «Локомотива». Ваши слова активно обсуждались в России. Вам действительно не нравилось на базе «Локомотива» или произошло недопонимание? И лучше ли тренировочные базы в Германии?
— Я не хотел бы об этом говорить, мы здесь, чтобы говорить о матче с Португалией, — приводит слова Кварацхелии «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче сборная Грузии уступила национальной команде Турции со счётом 1:3. Во 2-м туре Грузия сыграла вничью с Чехией. Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится 26 июня.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Кварацхелия — о матче с Португалией: у Грузии двойная мотивация, мы думаем о победе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android