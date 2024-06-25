Хвича Кварацхелия: слова о базе «Локомотива»? Я не хотел бы об этом говорить

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия отказался комментировать свои слова о жизни на базе московского «Локомотива» в преддверии матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 с Португалией. Напомним, грузинский футболист заявил, что чувствовал себя брошенным и одиноким, а базу красно-зелёных назвал страшным местом.

— Перед стартом Евро-2024 вы дали интервью, в котором вспомнили, как жили на базе «Локомотива». Ваши слова активно обсуждались в России. Вам действительно не нравилось на базе «Локомотива» или произошло недопонимание? И лучше ли тренировочные базы в Германии?

— Я не хотел бы об этом говорить, мы здесь, чтобы говорить о матче с Португалией, — приводит слова Кварацхелии «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче сборная Грузии уступила национальной команде Турции со счётом 1:3. Во 2-м туре Грузия сыграла вничью с Чехией. Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится 26 июня.