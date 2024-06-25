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Радченко: не сомневаюсь, что на Евро сербы способны на большее и будут биться до конца

Радченко: не сомневаюсь, что на Евро сербы способны на большее и будут биться до конца
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии. Встреча состоится сегодня, 25 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что сербы приложат максимум усилий в матче со сборной Дании. Сербия — мощная команда, и за счёт своей самоотдачи они могут пройти дальше. Хотя датчане на данный момент по качеству игры выглядят лучше, но всё будет зависеть от самоотдачи. Я не сомневаюсь, что сербы способны на большее и будут биться до конца.

Мне кажется, что Сербия не показывает ожидаемый футбол, потому что у команды было волнение на старте Евро. Такое бывает со многими. Посмотрите на сборную Англии, от которой ждали большего. Это нормальное явление, я играл на таких турнирах», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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