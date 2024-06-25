Радченко: не сомневаюсь, что на Евро сербы способны на большее и будут биться до конца

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии. Встреча состоится сегодня, 25 июня.

«Я думаю, что сербы приложат максимум усилий в матче со сборной Дании. Сербия — мощная команда, и за счёт своей самоотдачи они могут пройти дальше. Хотя датчане на данный момент по качеству игры выглядят лучше, но всё будет зависеть от самоотдачи. Я не сомневаюсь, что сербы способны на большее и будут биться до конца.

Мне кажется, что Сербия не показывает ожидаемый футбол, потому что у команды было волнение на старте Евро. Такое бывает со многими. Посмотрите на сборную Англии, от которой ждали большего. Это нормальное явление, я играл на таких турнирах», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.